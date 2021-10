Reggio Calabria, Klaus Davi: “da domenica prossima Carmelo Murina sarà un uomo libero, ha scontato la sua pena”

12 Ottobre 2021 12:00

Reggio Calabria, Klaus Davi annuncia: “da domenica prossima Carmelo Murina, presunto boss di Santa Caterina, sarà un uomo libero”

Da domenica prossima Carmelo Murina, presunto boss di Santa Caterina, sarà un uomo libero. Ne da notizia – in esclusiva- Klaus Davi. Appresa l’indiscrezioni da ambienti di Archi (quartiere in cui il massmediologo vive quando risiede a Reggio Calabria ), la notizia ha “trovato ufficiale conferma dalle autorità carcerarie. Il presunto boss neo giorni scorsi è tornato nella per un paio d’ore nella città dello Stretto dopo un grave incidente in moto che ha riguardato il figlio ventiduenne. Un viaggio blitz autorizzato dalle autorità carcerarie dopo ripetute richieste da parte della famiglia“. Durante la sua detenzione Murina aveva scritto proprio a Klaus Davi chiedendo per i detenuti un trattamento più umano.