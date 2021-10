Reggio Calabria, arriva Saro di Gomorra: “il mio personaggio? Spietato, ma… mi avevano scartato!” [INTERVISTA]

29 Ottobre 2021 21:10

Antonio Gargiulo, l’interprete di Saro Levante di Gomorra, a Reggio Calabria per tenere un corso di recitazione insieme a “Calabria dietro le quinte APS”

A pochi giorni dalla messa in onda di Gomorra 5, un grande protagonista della passata stagione arriva a Reggio Calabria. Antonio Gargiulo, l’interprete di Saro Levante, primogenito del boss Gerlando Levante, antagonista della 4ª stagione. L’attore si trova in riva allo Stretto in qualità di docente per un corso di formazione voluto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre training” patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostenuto dal bando di SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

“Si sono dichiarati tutti con poca esperienza, in realtà c’era del materiale umano molto interessante. Sono stati tutti molto generosi – racconta l’attore a StrettoWeb in merito alla prima giornata del corso – Quello che ho chiesto oggi è stato di portare un monologo a scelta dell’allievo. Presentarsi con una storia che avevano voglia di raccontare. La cosa magica è che spesso ne si è poco consapevoli, ma quel monologo racconta qualcosa di sè. Quando poi ne entri in contatto con la parte di te che quel monologo tira fuori vibri, entri in comunicazione: credo sia una linea sottile che deve avere ogni attore, far suo un pezzo, un monologo, un dialogo e restituirlo emotivamente”.

Al Sud meno talento? “Chi lo dice?! – esclama l’attore napoletano – Noi meridionali abbiamo una connessione con l’istinto molto forte, non abbiamo difficoltà ad entrare in contatto con ‘la pancia’“. Impossibile non chiedergli qualcosa sul suo personaggio nella serie Gomorra quella che, fra le tante interpretazioni fra teatro, piccolo e grande schermo, gli ha dato maggiore visibilità. E pensare che nemmeno doveva farne parte! “Interpretare Saro è stato divertente… nell’oscenità delle sue azioni. – spiega Gargiulo – Tra l’altro, feci un provino per Gomorra 1, ma la casting mi disse che con questo volto avrei fatto fatica a fare Gomorra. Poi dopo hanno cambiato idea. La parte più affascinante di questo lavoro è vivere dei momenti che non ti appartengono: è catartico per me interpretare una persona spietata”.