Reggio Calabria: prevenzione in treno con “Frecciarosa”, l’iniziativa di Ferrovie dello Stato per prevenire i tumori femminili. Le corse interessate

18 Ottobre 2021 18:38

Fs Italiane, “Frecciarosa”: mercoledì 20 ottobre la prevenzione viaggia in treno fra Cosenza e Reggio Calabria

Anche quest’anno l’Associazione IncontraDonna Onlus insieme a Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – con il patrocinio del Ministero della Salute, promuove, per tutto il mese di ottobre, l’iniziativa “Frecciarosa – la prevenzione viaggia in Treno”, campagna per la prevenzione dei tumori femminili. Medici specialisti e volontari di IncontraDonna viaggeranno a bordo treno per effettuare consulenze gratuite e diffondere la versione digitale del “Vademecum della Salute”.

In Calabria, mercoledì 20 ottobre, i treni regionali sui quali poter ricevere la consulenza sono:

R22004 Cosenza – Reggio Calabria (09:36 – 12:12)

(09:36 – 12:12) R22108 Reggio Calabria – Cosenza (13:10 – 15:50)

Martedì 19 ottobre e mercoledì 20 ottobre, i treni Frecciarossa su cui poter ricevere la consulenza sono: