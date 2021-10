Reggio Calabria, incontro fra il delegato alla Viabilità per la Città Metropolitana e i rappresentanti di As.N.A.L.I.

29 Ottobre 2021 17:16

Avvenuto in data 27 ottobre l’incontro fra il delegato alla Viabilità per la Città Metropolitana, l’avvocato Carmelo Versace, e i rappresentanti As.N.A.L.I, avvocato Domenico Francesco Riganò e il presidente provinciale della categoria centri di revisione Chirico Giuseppe. Discussa la problematica della capacità finanziaria richiesta dall’Ente così come previsto da normativa vigente

In data 27 ottobre, presso gli uffici della Città Metropolitana, si è tenuta una riunione alla presenza del delegato alla Viabilità per la Città Metropolitana l’Avv. Carmelo Versace, i rappresentanti di As.N.A.L.I. l’avv. Domenico Francesco Riganò, il Presidente provinciale della categoria centri di revisione Chirico Giuseppe e i responsabili del settore Viabilità per discutere la problematica della capacità finanziaria richiesta dall’Ente così come prevista dalla normativa vigente. L’Associazione, già da alcune settimane, ha inoltrato diverse note al Ministero dei Trasporti evidenziando le difficoltà, ma soprattutto il superamento di tale disciplina, di far sottoscrivere la fideiussione agli operatori del settore “Revisione automobili”, per assicurare la capacità finanziaria, così come prevista dal DM 170/1995. Tale disciplina, dovrà essere a nostro avviso modificata, in quanto a seguito dei vari regolamenti del settore che si sono susseguiti negli anni, è venuta meno la necessità soprattutto per quei centri di revisione attivi da molti anni, di dimostrare la propria capacità finanziaria. Negli ultimi giorni, si sono intensificati i contatti telefoni tra la nostra Associazione e i referenti del settore della Città Metropolitana, al fine si è avviato un confronto fra le parti, decidendo di procrastinare il termine ultimo per la presentazione della capacità finanziaria prevista per il 29 c.m., al 30 novembre 2021, per andare incontro alle problematiche evidenziate dall’Associazione stessa.