Reggio Calabria, incontro tra As.N.A.L.I e MCTC: il presidente Antipasqua ha presentato i servizi erogati per il settore automobilistico

28 Ottobre 2021 17:11

Avvenuto in data odierna, presso la Motorizzazione di Reggio Calabria, l’incontro fra As.N.A.L.I e i dirigenti MCTC

Si è tenuto oggi, presso la sede della Motorizzazione di Reggio Calabria, l’incontro tra As.N.A.L.I. ed alcuni dirigenti di MCTC. Presenti per l’Associazione il presidente Regionale Calabria Rosario Antipasqua insieme ai colleghi Domenico Veltre e Carmela Gentiluomo del coordinamento agenzie pratiche automobilistiche, mentre per MCTC hanno partecipato il direttore Ing. Panacea, il responsabile area conducenti Ing. Geria, il responsabile area tecnica Ing. Cortese ed il responsabile area trasporto merci cose e persone Arch. Petrolo.

In un clima di cortese collaborazione, Antipasqua ha presentato l’Associazione ed i servizi da questa erogati con particolare attenzione alla categoria pratiche automobilistiche, il cui lavoro incessante di divulgazione di tutto quanto promulgato dal Ministero dei Trasporti, si sta rivelando un aiuto essenziale per tutti gli operatori del settore. As.N.A.L.I. mira, infatti, a diventare punto di riferimento per quanto riguarda la formazione in materia normativa, grazie al suo staff composto da esperti ed al suo studio legale.

Il direttore Ing. Panacea ha apprezzato molto il lavoro svolto finora da As.N.A.L.I. con cui auspica di continuare ad avere un costante confronto nell’esitazione delle pratiche di professionisti ed imprese, cui la MCTC fatica a far fronte a causa della mancanza di organico cui è soggetta.

Si è inoltre provato ad affrontate le criticità per l’intera categoria legate all’organizzazione degli sportelli a seguito dell’emergenza Covid, cercando di porre in essere soluzioni che saranno discusse nei prossimi giorni in cui si terrà un ulteriore incontro.