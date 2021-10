Reggio Calabria, incidente in tangenziale: violenta carambola tra Cardinale Portanova e Spirito Santo, ambulanza sul posto [FOTO LIVE]

22 Ottobre 2021 17:29

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato poco fa sulla tangenziale tra Cardinale Portanova e Spirito Santo

Una violenta carambola in autostrada: è successo sulla tangenziale di Reggio Calabria pochi minuti fa, precisamente nel tratto della carreggiata Sud compreso tra lo svincolo di via Cardinale Portanova e quello di Spirito Santo, prima della galleria. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma l’auto coinvolta è completamente distrutta come possiamo vedere nella gallery a corredo dell’articolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia Stradale e il carroattrezzi. Il traffico è in tilt.