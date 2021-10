Reggio Calabria, incidente in tangenziale: auto perde il controllo e va a sbattere contro le barriere di protezione [FOTO]

14 Ottobre 2021 15:20

Reggio Calabria, auto perde il controllo in tangenziale e va a sbattere contro i New Jersey di protezione in cemento: le foto

Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Reggio Calabria, in tangenziale, prima dello svincolo di Via Lia. Un’auto, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, ha perso il controllo andando a sbattere contro i New Jersey di cemento che dividono le corsie. La pioggia di queste ore, che ha reso l’asfalto bagnato, potrebbe essere stata la causa che ha portato l’auto a sbandare. Sul posto sono intervenute Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Traffico paralizzato.