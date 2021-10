Reggio Calabria, incidente all’interno della galleria Spirito Santo: motociclista sull’asfalto soccorso dai passanti [FOTO]

13 Ottobre 2021 14:59

Reggio Calabria, l’incidente è stato intorno alle ore 13:15 di oggi sul raccordo autostradale

Un incidente si è verificato intorno alle ore 13:15 di oggi sul raccordo autostradale di Reggio Calabria all’interno della galleria Spirito Santo. Si è trattato di un incidente autonomo, occorso ad un motociclista che – per cause ancora in corso di accertamento – è finito sull’asfalto ed è stato soccorso dai primi automobilisti passanti che si sono fermati e hanno prestato gli aiuti al malcapitato, prima dell’arrivo della Polizia Stradale. Traffico rallentato, ma senza gravi conseguenze.