Reggio Calabria, in contrada Saracinello l’asfalto sprofonda e inghiotte camion: strada chiusa da ore, Vigili del Fuoco al lavoro per liberare il mezzo [FOTO LIVE]

19 Ottobre 2021 15:42

Reggio Calabria, intorno alle ore 12:00 di stamattina un camion è stato inghiottito da una voragine nell’asfalto apertasi nel momento del suo passaggio in contrada Saracinello: la strada è chiusa al traffico, due squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro sul posto per liberare il mezzo. Le immagini in diretta

Contrada Saracinello, importante arteria residenziale della zona collinare di Ravagnese, nella periferia Sud di Reggio Calabria e proprio all’imbocco del nuovo svincolo dell’Aeroporto, è bloccata da ore a causa di una voragine apertasi sull’asfalto all’improvviso, stamani, intorno alle ore 12:00. La strada è sprofondata improvvisamente al passaggio di un camion carico di terra che aveva appena imboccato la salita ed è rimasto inghiottito nella voragine. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando duramente nel tentativo di liberare il mezzo. I pompieri sono supportati dagli agenti della Polizia Municipale che hanno chiuso la strada e stanno gestendo la viabilità: da contrada Saracinello nessuno può scendere, e in contrada Saracinello nessuno può salire. I residenti che dovevano uscire sono completamente bloccati, anche a livello pedonale, e non possono neanche andare al lavoro; al contrario chi doveva rientrare a casa è bloccato lungo il raccordo aeroportuale e non può passare (neanche a piedi).