Reggio Calabria, il “riscatto” delle donne parte dallo Stretto: così l’imprenditrice Loredana Cosmano ha conquistato Venezia [FOTO]

6 Ottobre 2021 12:19

L’influencer e imprenditrice digitale reggina Loredana Cosmano, durante l’hospitality “Il Salotto delle Celebrità” del Festival del Cinema di Venezia, ha presentato una selezione di artiste, stiliste, imprenditrici e artigiane per dare valore alle loro attività imprenditoriali. E l’esperienza proseguirà anche al Festival di Sanremo

“Con un sorriso ammaliante e una bellezza fuori dal comune, bellissima come il sole ma con le idee ben chiare, la giovane e promettente influencer e imprenditrice digitale di Reggio Calabria porta alto il nome della sua terra che vuole far conoscere e promuovere a livello nazionale e internazionale”. E’ così che Loredana Cosmano è stata presentata al il Festival del Cinema di Venezia, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica più prestigiosa del mondo. L’influencer reggina ha scelto l’hospitality “Il Salotto delle Celebrità” per presentare una selezione di artiste, stiliste, imprenditrici e artigiane da lei sapientemente selezionate e scelte per dare valore alle varie attività imprenditoriali. L’obiettivo, però è anche di dare un messaggio chiaro e forte: le donne devono utilizzare questa occasione di ripartenza e colmare il gap culturale e professionale che le separa da cliché obsoleti ma ancora radicati nella comunità.

“Un’esperienza unica nel suo genere, quella di poter essere presente alla 78esima edizione del film festival di Venezia – ha affermato Loredana Cosmano ai microfoni di StrettoWeb – . Grazie al format il Salotto delle celebrità e all’atelier di Burano “Martina Vidal Venezia” essere sul Red Carpet è stato un sogno che si realizza, è difficile raccontare le emozioni che possono passare durante momenti del genere, dall’inizio alla fine è stato fantastico potersi relazionare con persone che fin da piccola osservavi attraverso uno schermo e solo in quel momento hai l’opportunità di poterci parlare dal vivo, attori del calibro di Manuela Arcuri hanno sfilato davanti a me quella stessa sera, quel tappeto rosso una volta entrata sembrava non finire mai, una marea di giornalisti pronti ad immortalare vip o star del cinema, flash infiniti durante quel tragitto che mi venne spontaneo pensare mentre ci camminavo sopra se realmente stesse capitando a me. Per molti potrebbe sembrare eccessivo o addirittura fuori luogo dato che non faccio parte del mondo del cinema, ma occasioni del genere come influencer capitano poche volte nella vita”. Oltre a scegliere eccellenze veneziane e su tutto il territorio nazionale Loredana è stata la testimonial degli stessi brand scelti appositamente per scatti fotografici e video in compagnia dell’amica collega e blogger, Paola Chindemi.

Loredana Cosmano ha indossato un abito dell’atelier di Burano di “Martina Vidal Venezia” interamente in pizzo, rifinito a mano, collezione “Lace Collection Martina to wear”, Made in italy. La borsetta sempre di “Martina Vidal Venezia” è interamente fatta a mano, in merletto ad ago tipico dell’isola di Burano, realizzata dalle merlettaie dell’Atelier Martina Vidal in filo bianco 100% cotone, come da tradizione. Si tratta di un accessorio molto particolare e pregiato, che per essere realizzato ha richiesto oltre due mesi di lavoro. L’Atelier Martina Vidal, che oggi fa riferimento ai titolari e “figli d’arte” Martina e Sergio Vidal, da ben quattro generazioni crea il merletto di Burano declinando una tradizione secolare in linee casa e abbigliamento dove passione, tradizione, qualità e creatività si fondono per creare prodotti unici e inimitabili apprezzati in tutto il mondo.

Insomma, con Loredana Cosmano anche Reggio Calabria è stata ben rappresentata all’interno dell’importante mostra cinematografica internazionale. “Un ringraziamento speciale a Domenico Moramarco amico e professionista che mi ha accompagnato durante tutto il percorso, Martina Vidal, Il salotto delle celebrità, Alessandro Grifa e i miei compagni del team Cosmo”, ci tiene a menzionare l’imprenditrice reggina. Loredana Cosmano infatti, in seguito ad una collaborazione avuta con una società di marketing, nel 2020 ha deciso di mettersi in proprio e creare la sua Cosmo Social Media Agency per promuovere progetti di comunicazione digitale e promozione delle varie aziende proponendo progetti “tailor made”, pacchetti su misura proposte alle varie realtà imprenditoriali e soddisfare le loro necessità di promozione digitale online e offline. Dopo innumerevoli studi, corsi e specializzazioni nel settore digitale ha fondato una social media agency in Calabria, che attualmente vanta un corposo team di professionisti grafici, sviluppatori, ingegneri, informatici, videomaker e fotografi. Loredana ha quindi arricchito il suo bagaglio professionale dopo questa magnifica avventura, che inoltre gli ha permesso anche di diventare project manager dell’hospitality che si terrà durante il Festival di Sanremo, dove saranno selezionate e presentate le migliori eccellenze artigiane e artistiche del fashion, beauty, jewelry, food e wine (per chi fosse interessato: info@cosmosocialmedia.it). Un ottimo risultato per una reggina che si vuole ritagliare il giusto spazio a livello nazionale.