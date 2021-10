7 Ottobre 2021 16:20

Il racconto del weekend tra Reggio Calabria e Messina, dove si è svolto il 1° Trofeo CH-69 Traina d’Altura- Fishing Challenge Tournament

Si è svolto nello scorso weekend, quello dell’1,2 e 3 ottobre, il 1° Trofeo CH-69 Traina d’Altura- Fishing Challenge Tournament, organizzato dall’Asd Ch-69, i cui fondatori sono di Reggio Calabria, nelle acque dello Stretto di Messina. L’incasso del pescato, come scritto in altra pagina, è stato devoluto in beneficenza alla Caritas. A corredo dell’articolo tutte le foto dell’evento e in basso il video del racconto della domenica con le interviste ai protagonisti.