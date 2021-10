Reggio Calabria, finite le passerelle della politica il nuovo waterfront è già buio e degradato: enorme pericolo per i cittadini [FOTO]

8 Ottobre 2021 20:57

A Reggio la notte non è mai stata così buia: il nuovo waterfront inaugurato due volte da Falcomatà è già l’emblema dell’abbandono e del degrado cittadino

Il Sindaco Falcomatà l’ha inaugurato due volte, prima in piena campagna elettorale lo scorso autunno per le elezioni comunali quando il waterfront era ancora un cantiere con i lavori in corso; poi quando l’opera è stata completata definitivamente a maggio 2021 ospitando due importanti esponenti del Partito Democratico come il governatore pugliese Emiliano e il sindaco barese Antonio De Caro. Per la passerella politica il primo cittadino reggino non ha neanche avuto la delicatezza di coinvolgere all’evento uno tra Scopelliti e Arena, cioè i suoi predecessori che avevano ideato e finanziato il progetto che collega il Lungomare al porto. Fatto sta che da quel giorno sono passati cinque mesi, e l’intera area è oggi già abbandonata al buio e al degrado. Dopo il blackout di giugno, appena tre settimane dopo l’inaugurazione, adesso il buio è diventato routine. Tutta la zona della pineta Zerbi, le nuove zone pedonali che circondano il MuStruMu – Museo dello Strumento Musicale, l’area giochi per bambini all’ingresso del porto sono completamente al buio. Le luci della pubblica illuminazione sono spente e mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini, che quindi non si avventurano al buio pesto, mentre il verde piantato in primavera è già secco perchè mai innaffiato. L’impianto di irrigazione è otturato e guasto, molte piante acquistate con i soldi delle (salatissime) tasse dei cittadini sono già defunte e anzichè abbellire l’area sono diventate il simbolo dell’abbandono.

Di una città sempre più decaduta e degradata. A Reggio la notte non è mai stata così buia.