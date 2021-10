Reggio Calabria, il monito di CISL FP: “politiche sociali in estrema sofferenza. Chiediamo Tavolo Tecnico urgente” 

28 Ottobre 2021 15:21

CISL FP e Forum del Terzo Settore chiedono un Tavolo Tecnico per porre rimedio alla situazione relativa alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria

Le politiche sociali nel comune di Reggio Calabria continuano ad essere un settore in estrema sofferenza. Il Tavolo tecnico del 22 settembre scorso aveva individuato una pista di lavoro che avrebbe dovuto risolvere, almeno parzialmente, i lunghi tempi di attesa per il pagamento dei servizi. Ad oggi però, dopo oltre un mese e diversi solleciti, non abbiamo alcuna notizia. Per gli enti gestori, lavoratori e lavoratrici, il rischio che si arrivi a fine anno senza remunerazione è sempre più concreto.

Per il Forum del Terzo Settore e la CISL FP è arrivato il momento delle scelte definitive, gli enti gestori non possono continuare a sostenere il peso del finanziamento del sistema dei servizi al posto del Comune di Reggio Calabria. Ad una condizione eccezionale vanno trovate, con urgenza, soluzioni eccezionali. Ricordiamo che si tratta di servizi alla persona e non di forniture di merci, e situazioni come quelle in cui si trovano, ormai da anni, gli organismi del terzo settore influiscono sulla qualità dei servizi erogati.

Chiediamo, quindi, la convocazione urgente del Tavolo Tecnico, al quale ci aspettiamo che l’Amministrazione giunga con dati concreti in relazione agli impegni presi oltre un mese fa e con lo sblocco delle fatturazione al fine di poter ristorare gli enti che stanno continuando a fornire il servizio.