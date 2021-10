Reggio Calabria, è invasione di topi: “a decine scorrazzano al mercato di Piazza del Popolo” [VIDEO]

26 Ottobre 2021 11:54

Il Comitato Piazza del Popolo segnala una situazione di degrado “a pochi passi dalle bancarelle che vendono frutta e altri generi alimentari”

Degrado e sporcizia in Piazza del Popolo, pieno centro di Reggio Calabria. Il Comitato Piazza del Popolo ha inviato ai canali di StrettoWeb una segnalazione per testimoniare la presenza di grossi topi a pochi passi dal mercato in cui si recano molti cittadini per acquistare anche prodotti alimentari. “Decine di topi scorrazzavano tranquillamente in mezzo alle bancarelle. Oltre allo schifo, si pone un problema sanitario in quanto lo storico mercato, ormai abbandonato da anni, ogni giorno ospita diversi banchi alimentari di frutta e altro genere”, scrive la delegazione nella nota il comunicato. Il Comitato si rivolge infine all’Amministrazione Comunale, in particolar modo all’Assessore Brunetti, al Sindaco Falcomatà e ai dirigenti funzionari AVR: “siete inadatti e incapaci di tenere pulita una storica Piazza della nostra citta”.