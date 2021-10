Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” chiede ad Occhiuto la “ripartenza delle commissioni d’esame per i giovani cacciatori”

29 Ottobre 2021 09:26

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” richiede al Neo Presidente della Regione Calabria Occhiuto la ripartenza delle commissioni d’esame per 400 giovani cacciatori

Il Circolo “Gli amici della caccia”, porgendo i migliori Auguri al Neo Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e ai suoi neo Consiglieri Regionali, auspicando “una Governance Regionale positiva e propositiva per tutti i cittadini calabresi nonché vicina alle categorie sociali appartenenti al nostro contesto territoriale, fra cui i 25585 cacciatori residenti in Calabria (secondo dati Istat e Indagini di Armi e Tiro del 2017), chiede pubblicamente, alla Cortese Attenzione del Presidente stesso unitamente agli Assessori designati all’attività venatoria, al Responsabile dell’Ufficio Caccia e al Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e infine ai rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di accogliere la proposta del Circolo suddetto, permettendo dunque ad ulteriori 400 aspiranti giovani cacciatori di poter sostenere gli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio ex. Art. 17 della Legge Regionale n.9/19 presso altre Province in cui le Commissioni sono già operative. Si ricorda che il Circolo ha già espresso in un precedente articolo la propria protesta mediatica grazie a StrettoWeb, sottolineando come dal 2019 le succitate Commissioni di esame siano ferme, nonostante risalga a maggio 2021 la designazione delle commissioni provinciali di esame all’interno della Città Metropolitana, a causa della complessa burocrazia che di fatto impedisce l’avvio dei predetti esami di questi tempi. Numerose sollecitazioni sono state fatte, in precedenza e di recente, da parte delle Associazioni Venatorie riconosciute e presenti nel territorio, le quali anch’esse chiedono a gran voce che le Istituzioni si adoperino affinché si sbroglino i fili di questa matassa burocratica, laddove non si garantisce certamente da tempo un servizio pubblico a giovani cittadini reggini, i quali chiedono di poter esercitare una passione sana, una tradizione radicata e riconosciuta e un’attività fondamentale e socialmente utile per il controllo di determinate specie (ad esempio il cinghiale) quale l’attività venatoria, garantendo un adeguato ricambio generazionale tra i seguaci di Diana”.