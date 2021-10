Reggio Calabria: ieri iniziativa di commemorazione di Antonio Franco a cinque anni dalla sua scomparsa

2 Ottobre 2021 18:25

Reggio Calabria: incontro, organizzato dal Centro Studi Tradizione e Partecipazione, per la commemorazione di Antonio Franco a cinque anni dalla sua scomparsa

“Sono stato nei campi di battaglia dove la morte non aveva nome. Sono stato con i miei fratelli e c’è stata l’inondazione e avevamo la stessa carne, lo stesso respiro, la stessa vita, lo stesso sangue.” È con uno stralcio di un testo di Terence Jay che si è concluso ieri (1 ottobre ndr) l’incontro, organizzato dal Centro Studi Tradizione e Partecipazione, per la commemorazione di Antonio Franco a cinque anni dalla sua scomparsa. Sullo sfondo dell’ennesimo suggestivo tramonto sul lungomare di Reggio di Calabria si è affrontata ed approfondita la tematica della “Sfida al futuro delle Comunità Militanti”; l’incontro egregiamente introdotto da Giancarlo La Monica, presidente del Centro Studi, che ha focalizzato lo scopo posto alla base del tema: il binomio inscindibile tra comunità ed impegno politico, inteso come la traduzione in azioni di un unitario obiettivo spirituale “è all’interno della comunità che il soldato politico trova tutto ciò di cui ha bisogno” un percorso di purezza ed integrità all’interno del quale non trovano spazio né l’egoismo, né il protagonismo; ed è questo l’intento che ancora oggi mantiene vivi e realizza lo spirito degli ideali che Antonio Franco ha perseguito per tutta la vita: una politica al servizio della collettività, azioni per la gente – afferma Anna Franco – tutti elementi fondamentali da cui non può prescindere l’ingrediente del destino, aggiunge Simone Granata – Presidente di Cervantes, in visita da Catania – il destino che diviene il collante naturale tra uomini e donne che sposano un ideale comune; tra l’altro, in questo particolarissimo momento storico, caratterizzato dalla confusione e dalla perdita di identità – aggiunge Raffaele Arabia, Presidente di Identità e Tradizione, da Catanzaro – le comunità militanti sono rimaste l’ultimo baluardo di resistenza a tutela della tradizione, intesa come il sacro contenitore di valori sociali immutabili, la tradizione come l’unica difesa alle repentine trasformazioni della modernità che minacciano lo spirito; una guerra quotidiana – afferma Gabriele Polito, Presidente di Oltre Uomo, in visita da Locri – combattuta da uomini uniti da un’idea … ma anzi gli uomini, oggi i militanti, sono essi stessi la reincarnazione dell’idea – conclude Nicola Malaspina, Consigliere Comunale – coloro che giurano fedeltà alla comunità divenendo con questa un tutt’uno, un unico organismo all’interno del quale tutti i cuori e le anime si trovano a guardare in un’unica direzione: un futuro che è tutto da scrivere.