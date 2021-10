Reggio Calabria, i parcheggi di viale Zerbi e Rada Giunchi tornano gratis ma le strisce sono ancora blu e i cittadini pagano biglietti a vuoto. I dettagli e le foto

1 Ottobre 2021 12:55

Sul viale Zerbi e nella Rada Giunghi di Reggio Calabria i parcheggi sono tornati gratuiti da stamattina: l’impegno preso dall’Assessore Cama due giorni fa con un comunicato stampa è stato mantenuto. Torna quindi tutto alla normalità com’era prima dell’istituzione dell’isola pedonale dello scorso mese di giugno, quando centinaia di posti auto gratuiti erano diventati a pagamento nel cuore della città. Adesso sono tornati gratis come si può notare dalla copertura della segnaletica stradale che indica lo stato dei parcheggi. Al momento, però, la gente è ancora confusa e disorientata perchè le strisce a terra sono rimaste blu e i cittadini stanno comunque pagando il biglietto anche lì dove non dovrebbero (vedi foto a corredo dell’articolo). Ci auguriamo che anche le strisce blu vengano al più presto rimosse e sostituite da quelle bianche per evitare il persistere di questa confusione che disorienta gli automobilisti e li porta a spendere soldi inutili e non richiesti.