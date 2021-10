Reggio Calabria, i lavoratori ex Alitalia elogiano Cannizzaro: “l’unico politico al nostro fianco”

16 Ottobre 2021 18:31

Reggio Calabria, i lavoratori ex Alitalia: “siamo tutti uniti e compatti nel ritenere che sia stato l’On. Cannizzaro l’esponente politico ad esserci stato realmente accanto in questa triste vicenda, sposando una causa giusta per noi e per il territorio: il lavoro”

Sono state recapitate qualche ora fa le lettere ai lavoratori ex Alitalia di Reggio Calabria in cui si annuncia la messa in cassa integrazione a zero ore per 35 dipendenti del Tito Minniti, dopo il passaggio alla nuova compagnia ad ITA. Nei giorni scorsi era intervenuto il deputato reggino Francesco Cannizzaro per trovare una soluzione che consentisse il proseguo del lavoro dei 35 dipendenti nella nuova compagnia aerea. Oggi i lavoratori sono intervenuti per elogiare il forzista: