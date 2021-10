Reggio Calabria: i CALENDARI della raccolta differenziata per il mese di Novembre 2021

29 Ottobre 2021 16:24

Reggio Calabria, pubblicati i nuovi calendari per la raccolta differenziata per il mese di novembre

L’ufficio stampa di Avr informa i cittadini di Reggio Calabria che “sono stati pubblicati i calendari di raccolta differenziata porta a porta, relativi al mese di novembre 2021, per le utenze domestiche ubicate nel territorio comunale. Si informa la cittadinanza che, anche in occasione della festività del 1° novembre, i servizi di raccolta saranno regolarmente effettuati.

Si rammenta che:

È vietato usare i sacchi neri.

È vietato esporre rifiuti al di fuori degli appositi mastelli e in giornate diverse da quelle calendarizzate.

L’abbandono di rifiuti è perseguibile civilmente e penalmente!

La combustione dei rifiuti è reato!

Consegnare i propri rifiuti a soggetti non autorizzati è reato!

Si rappresenta altresì alla cittadinanza che, essendo aumentata la ricettività della frazione organica presso gli impianti di trattamento, sono stati ristabiliti con regolarità i turni di raccolta. Pertanto, la cittadinanza è invitata ad esporre secondo calendario i propri rifiuti organici mediante il mastello consegnato in dotazione.

Si evidenzia, infine, che chi non è risultato positivo al coronavirus deve continuare a differenziare correttamente i rifiuti. Solo chi è positivo o in quarantena obbligatoria, non deve differenziare più i rifiuti. Al riguardo, tali soggetti devono utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, indossando guanti monouso e chiudendo bene i sacchetti. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito dopo è necessario lavarsi le mani.

I calendari aggiornati saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio differenziamola Reggio Calabria, sul sito istituzionale della città di Reggio Calabria e sull’app mobile dedicata al servizio “differenziapp” (disponibile per smartphone e tablet – ios e android)”.