9 Ottobre 2021 22:15

Reggio Calabria, un grave incidente si è verificato sulla SS682 all’uscita per Cinquefrondi/Polistena: il sinistro ha provocato due feriti

Un grave incidente si è verificato questa sera sulla statale 682 nei pressi dello svincolo per Cinquefrondi/Polistena nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Nello scontro frontale tra due auto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone. Sul posto le forze dell’ordine, gli operatori dell’Anas ed i medici del 118.

Aggiornamenti

I veicoli sono stati rimossi dalla careggiata e la strada ripulita. La circolazione è tornata normale.