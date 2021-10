7 Ottobre 2021 20:00

Reggio Calabria: grave incidente nella galleria Torbido sulla Jonio-Tirreno, traffico bloccato nel territorio del comune di Mammola

A causa di un incidente all’interno della galleria ‘Torbido’ (km 23), sulla strada statale 682 “Jonio Tirreno” il traffico è temporaneamente bloccato, nel territorio comunale di Mammola, in provincia di Reggio Calabria. L’incidente ha coinvolto 2 veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per provvedere alla gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.