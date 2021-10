Reggio Calabria, giovedì il “Balenando in Burrasca Reading Festival” fa tappa al Parco Ecolandia

27 Ottobre 2021 19:00

Un connubio tra reading e parole scritte: giovedì 28 ottobre alle ore 17:00 la terza edizione del Balenando in Burrasca Reading Festival fa tappa al meraviglioso Parco Ecolandia di Arghillà con un seminario che ruota attorno alle parole. Parole tradizionali, consuete e leggere; ma anche insolite, ironiche e assennate. Un momento unico di riflessione e crescita che ci condurrà anche verso la presentazione del nuovo libro di Tonino Perna appena pubblicato da Città del Sole Edizioni: “parole, istruzioni per il buon uso”. E in questo incontro tanto stimolante quanto dinamico saranno presenti Lino Caserta – che proporrà una riflessione sull’uso/abuso delle parole in medicina – e Daniele Castrizio – con una valutazione sulla sacralità della parola -; il ruolo di moderatrice va ad Antonella Cuzzocrea, editrice. Al termine dell’incontro, per concludere in tema, un suggestivo reading: “Parole congelate” con Katia Colica, musiche Antonio Aprile.