Reggio Calabria, Giovanni Rogolino secondo ai Mondiali di Kitesurf! Pellaro festeggia il suo idolo, domani grande accoglienza al Circolo Velico

1 Ottobre 2021 10:30

Domani, sabato, la comunità di Pellaro festeggia il secondo posto ai Mondiali di Kitesurf ottenuto dal giovane atleta di Reggio Calabria Giovanni Rogolino

La comunità di Pellaro è pronta ad accogliere e festeggiare il suo idolo, Giovanni Rogolino, secondo ai Mondiali di Kitesurf Strapless Under 21 – Tarifa – Spagna. Domani, sabato, alle ore 17, presso il circolo velico Free Spirits a Punta Pellaro, la cittadinanza saluta il giovane atleta di Reggio Calabria, un ragazzo cresciuto praticando il Kitesurf presso il Circolo Velico Free Spirits, la quale da 14 anni predilige lo sport e la promozione dello stesso, che lo ha visto crescere in tutte le sue tappe della vita, tra cui questa importante per lui e per tutti loro, che lo hanno sostenuto, godendo giorno per giorno dei suoi sorrisi infiniti sorrisi, della sua sportività, dell’educazione impartita da una famiglia meravigliosa sempre al suo fianco.