18 Ottobre 2021 16:09

Reggio Calabria, è stato dato questo pomeriggio l’ultimo saluto al dottore Stano Florio

Si sono svolti questo pomeriggio alle ore 15:30 presso la Chiesa del Crocefisso a Reggio Calabria, i funerali per dare l’ultimo saluto al dottore Stano Florio. Florio era un noto chirurgo ortopedico molto stimato per le sue meravigliose doti umane ed è stato anche uno dei primi ad operare spalla e ginocchio in artroscopia.

La città perde un noto professionista, medico serio e stimato, uomo semplice e generoso.