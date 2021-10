Reggio Calabria, fogna a cielo aperto e liquami in strada: tombino si ribalta per due volte in poche ore, cittadini disperati [FOTO e VIDEO]

9 Ottobre 2021 13:37

Odore maleodorante e strada invasa da liquami a Santa Caterina, zona Nord di Reggio Calabria: residenti esasperati

Una situazione ormai insostenibile. E’ quella che stanno vivendo gli abitanti di Santa Caterina, zona Nord di Reggio Calabria, in Via Salita Stazione. Da ormai un mese la piazza è invasa di liquami e la strada piena di fogna e odore maleodorante. Nelle ultime ore tra l’altro, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, si è ribaltato un tombino per ben due volte. I residenti sono disperati e non sanno più a chi rivolgersi, dopo aver più volte segnalato il problema. Di seguito un breve video abbastanza eloquente in merito a quella che è la situazione vissuta, in alto la gallery con le foto.