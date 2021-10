Reggio Calabria: firmato l’Accordo di Partenariato “Job in Progress Patto Multisettoriale per il Lavoro nella Città Metropolitana”

7 Ottobre 2021 10:58

Domani presso la Sala monsignor Ferro dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova sarà firmato l’Accordo di Partenariato: “JOB IN PROGRESS Patto Multisettoriale per il Lavoro nella Città Metropolitana”

Domani, venerdì 8 Ottobre 2021 alle ore 11.30, presso la Sala monsignor Ferro dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, in Via T. Campanella 63, Reggio Calabria, sarà firmato l’Accordo di Partenariato: “JOB IN PROGRESS Patto Multisettoriale per il Lavoro nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”.