Reggio Calabria, Fiamma Tricolore sulle Strade Provinciali SP2 e SP23: “fango, frane e smottamenti: intervenga immediatamente la Città Metropolitana”

29 Ottobre 2021 15:15

Reggio Calabria, Fiamma Tricolore: “più volte nei mesi scorsi abbiamo segnalato la mancata manutenzione e a pagarne le conseguenze questa volta è stato il comune di Roccaforte che per un giorno è rimasto isolato dal resto del comprensorio a seguito di una frana che ha occupato tutta la carreggiata”

“Dopo le giornate di allerta meteo di questa settimana, abbiamo ritenuto nostro compito e dovere verso il territorio e i cittadini che lo abitano, compiere un ennesimo sopralluogo sulle strade provinciali SP2 e SP23 che collegano Melito, San Lorenzo e Roccaforte del Greco per verificare eventuali danni e smottamenti a seguito delle piogge che hanno interessato la zona“. E’ quanto scrive in una nota Giuseppe Minnella e Antonino Foti, già candidati al comune di San Lorenzo del Movimento Sociale Fiamma Tricolore. “Più volte nei mesi scorsi abbiamo segnalato la mancata manutenzione e a pagarne le conseguenze questa volta è stato il comune di Roccaforte che per un giorno è rimasto isolato dal resto del comprensorio a seguito di una frana che ha occupato tutta la carreggiata. La situazione però non è migliore lungo gli altri tratti delle due strade provinciali menzionate dove fango, buche e smottamenti sono continui e mettono a rischio la vita di chi le percorre quotidianamente per le proprie esigenze quotidiane. In diversi punti anche i parapetti sono crollati e praticamente inesistenti. Invitiamo pertanto i consiglieri metropolitani delegati ed il dirigente del settore ad effettuare un sopralluogo immediato per rendersi conto della situazione quotidiana che devono vivere gli abitanti e i commercianti della vallata del Torbido, di San Lorenzo e di Roccaforte del Greco. Gli interventi, se attuati, non potranno che essere “tampone” e temporanei: tutta l’area, oggi morente ed in grandissima difficoltà economica e demografica, ha più che mai bisogno di quella nuova arteria, di quella nuova strada a scorrimento veloce che sia in grado di collegare i vari centri montani alla fascia costiera e che noi continueremo a chiedere a gran voce alle istituzioni regionali e nazionali”, conclude la nota.