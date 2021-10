Reggio Calabria: Falcomatà riceve a Palazzo Alvaro il consigliere e incaricato d’affari dell’Ambasciata di Minsk a Roma

26 Ottobre 2021 19:30

Incontro istituzionale nella sede della Città metropolitana, ribaditi i sentimenti di amicizia e i legami culturali che legano la Bielorussia e Reggio Calabria

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha ricevuto a Palazzo “Corrado Alvaro”, Vladimir Vasilkov, consigliere e incaricato d’affari ad interim dell’Ambasciata di Minsk a Roma. All’incontro era presente anche Francesco Milasi, Console Onorario della Repubblica di Bielorussia Calabria e Sicilia. Si è trattato di un incontro cordiale e ricco di contenuti nel corso del quale il primo cittadino di Reggio Calabria e il diplomatico Bielorusso, si sono confrontati sui tanti temi di comune interesse che uniscono le due comunità. Un legame che fonda le proprie radici innanzitutto nel contesto dell’interculturalità grazie anche al ruolo svolto negli anni dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria che, peraltro, è stata frequentata anche dallo stesso rappresentante dell’Ambasciata Bielorussa Vasilkov che ha ricordato con grande affetto gli anni trascorsi a Reggio Calabria. Un legame, quello fra la Bielorussia e la Calabria, che deriva anche dalla presenza di una nutrita comunità bielorussa ormai da diversi anni presente in tutto il territorio regionale e reggino in particolare. In questo contesto, il Sindaco Falcomatà e il rappresentante dell’Ambasciata di Minsk a Roma, hanno anche avuto modo di programmare future iniziative e progetti tesi a consolidare i rapporti e le relazioni tra le due comunità, in ambito culturale, sociale e commerciale.