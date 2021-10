26 Ottobre 2021 10:21

Reggio Calabria: a causa dell’esondazione del fiume “La Verde”, la strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 75,900, in località Sant’Anna

Il maltempo in atto sta mettendo a dura prova la Calabria provocando danni e vari disagi. A causa dell’esondazione del fiume ‘La Verde’, la strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 75,900, in località Sant’Anna, in provincia di Reggio Calabria. Il personale di Anas e delle forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.