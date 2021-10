Reggio Calabria, manutenzione assente al Torrente Calopinace: le sterpaglie rischiano di bloccare il corso dell’acqua e provocare un disastro [FOTO]

28 Ottobre 2021 17:52

Reggio Calabria, la manutenzione al Torrente Calopinace è totalmente assente: sterpaglie ed erbacce di ogni tipo “dominano”, rischiando di bloccare il naturale corso dell’acqua nei momenti di forte pioggia e provocando disastri e allagamenti

L’allerta meteo che sta imperversando in questi giorni nel Sud Italia riporta alla luce i soliti dibattiti, tipici in ogni situazione del genere, legati alla manutenzione ordinaria di strade, caditoie, torrenti. Si parla tanto di prevenzione ed è probabilmente l’arma migliore per poter evitare disastri che spesso siamo costretti a raccontare dopo forti piogge e temporali e che negli ultimi giorni hanno colpito soprattutto Catania.

A Reggio Calabria è stata diramata l’allerta meteo in questi giorni, anche se per fortuna non si sono riscontrati particolari pericoli a cose o persone. Su queste pagine, tra l’altro, abbiamo ripreso l’intervento del titolare del Porto Bolaro, Giuseppe Falduto, sulla rotatoria di San Leo. Forse per la prima volta dalla sua esistenza, infatti, la forte pioggia non ha provocato allagamenti in quella zona grazie all’importante opera di pulizia effettuata nei giorni precedenti, a dimostrazione che – spesso – i problemi non sono degli ingegneri che commissionano i lavori o della natura che si scatena contro l’uomo, ma semplicemente della mancata prevenzione nei maggiori luoghi di circolazione dell’acqua piovana.

Sempre nella città dello Stretto, purtroppo, lo stesso non si può dire del Torrente Calopinace. Come testimoniano le foto a corredo dell’articolo, infatti, la storica fiumara che scorre tra la zona Sud e il centro di Reggio Calabria, è piena di erbacce e sterpaglie di ogni tipo. La manutenzione ordinaria è assente da qualche anno, determinando un gravissimo rischio di disastrose inondazioni per un’eventuale esondazione del torrente proprio in una delle aree più frequentate e popolate della città. La presenza delle sterpaglie non è altro che un ostacolo per detriti di ogni tipo, che rischiano di fermare il naturale corso dell’acqua, facendola esondare. L’invito è quello di intervenire, nel più breve tempo possibile, per salvaguardare una zona altamente frequentata.