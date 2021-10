Reggio Calabria, enorme successo per lo stage di apnea con il pluricampione del mondo Umberto Pelizzari

4 Ottobre 2021 17:08

Concluso con un grande successo il primo stage del pluricampione mondiale di apnea Umberto Pelizzari tenutosi a Reggio Calabria

Si è concluso il primo stage di Umberto Pelizzari a Reggio Calabria invitato dall’ ASD Team meno 30, associazione sportiva dilettantistica di apnea. Tre giorni intensi di Apnea con numerosi partecipanti tra Calabria e Sicilia. In acqua 30 allievi con Umberto Pelizzari e il suo staff istruttori Apnea Academy: Santo Campolo (Reggio Calabria), Giuseppe Patamia (Reggio Calabria), Giuseppe Praticò (Reggio Calabria), Francesco Lo Iacono (Crotone), Camillo Visconti (Soverato), Salvatore Bavusotto (Milazzo) e Andrea Galeano (Siracusa). I miglioramenti degli allievi, alcuni scesi in profondità oltre i 40 metri sono la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff. Manifestazione perfettamente riuscita. Si ringrazia la Piscina “Il Corallo” di Villa San Giovanni, “Villa Paladino” a Scilla, il ristorante Blue de Toi a Chianalea, il proprietario Mimmo della barca “Giovanni Padre” per il suo supporto e soprattutto un ringraziamento particolare al pluricampione mondiale Umberto Pelizzari per questa sua prima volta a Reggio Calabria con l’augurio di poterci rivedere tutti il prossimo anno.