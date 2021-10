Reggio Calabria vince il premio “Pulizie(r)”: slogan e annunci, tutti spazzati via. Ma è giusto così

8 Ottobre 2021 18:55

Una città di annunci, tutti spazzati via: Reggio Calabria da premio “Pulizie(r)”

In principio fu Castore. “L’affidamento del servizio alla società Castore per l’intero territorio metropolitano rappresenterà una rivoluzione nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, tema nevralgico e di grandissima attualità”, diceva. Era dicembre 2019. Nulla di fatto e, anzi, l’unica cosa che il 2020 ci riservò fu quel “bel” Covid servito e confezionato che ancora oggi paghiamo.

Successivamente, la discarica di Melicuccà. “La soluzione dei nostri problemi è vicina! A Melicuccà i lavori proseguono, fortunatamente, senza intoppi. Da giugno nell’ufficio Ambiente della Città Metropolitana si lavora a testa bassa e senza sosta per affrontare e risolvere i problemi creati da altri e mai seriamente affrontati prima di noi. Finalmente, a fine ottobre, la Città Metropolitana di Reggio Calabria avrà a disposizione la propria discarica di servizio che ci consentirà di essere indipendenti dalla Regione”, diceva. L’annuncio era di settembre 2020 e la soluzione sarebbe dovuta arrivare un mese dopo. Risultato? Il Tar ferma i lavori e dà ragione al Sindaco di Palmi.

Non c’è due senza tre e così arrivano i cassonetti intelligenti. “Saranno installati in aree recintate e video sorvegliate. Per i quartieri, invece, dove si accumulano maggiormente i rifiuti e mi riferisco ad Arghillà, Ciccarello e Rione Marconi stiamo pensando ad un intervento ad hoc. Ci sarà una presenza fissa degli operatori che indicheranno ai cittadini dove riporre la spazzatura”, dicevano. Era gennaio 2021, quasi un anno dopo Castore.

Quarto e ultimo, ma non meno importante, l’affidamento della gestione rifiuti alla Teknoservice. “Tra le cose che non sono andate bene durante il primo mandato c’è, sicuramente, la scelta di estendere il porta a porta a tutta la città. Durante la campagna elettorale avevamo detto che si sarebbe cambiato metodo e, come avete visto, qualche giorno fa si è concluso il nuovo bando per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti che è stato aggiudicato alla azienda piemontese Teknoservice”, diceva. Annuncio di qualche mese fa. Esito? Il Tar accoglie il ricorso di Ecologia Oggi sulla gara vinta da Teknoservice. Udienza fissata al 15 dicembre, col contratto di Avr che scade a fine ottobre. Questo significa che la città di Reggio Calabria rischia di non avere alcuna società addetta alla raccolta dei rifiuti in città per oltre un mese.

Come se adesso fino ad ora sia stata raccolta… Eh già. La situazione è già grave e vergognosa e il limite è stato superato ormai da tempo ma, come scrivo spesso su queste pagine, ci si è ormai assuefatti ad uno stato di normalità tale da rendere tutto più “bello e gioioso”.

“Dai un calcio al rifiuto e nella vita avrai sempre la strada spianata”.

“L’immondizia circonda casa tua da ben 10 giorni? Tranquillo, dopo un mese – come Pinocchio – si trasformerà in un bambino vero!”

Come sarebbero belli, questi slogan. Viviamo ormai in un mondo a colori, in un mondo profumato e pulito. Fatto di annunci. A contatto con la natura, coi cinghiali, coi topi, con blatte, moscerini e mosche. “Benvenuti all’Immondizia World”, se volessimo suggerire scenografia e location al regista Steven Spielberg, che già coi dinosauri ha fatto un bel lavoro.

Dove sta il problema, con un mondo così bello? Tutti felici, tutti contenti. C’è un’emergenza rifiuti? Ma dove, quando mai? “Si parla a muzzo”, si è sentito dire. “La colpa è di Avr”, mormorava. “No, la colpa è dei cittadini”, qualcuno ha affermato. Insomma, diceva tanto. E annunciava, annunciava. Annunciavano. “Ma perché scrivete sempre dei topi? I topi ci sono in tutte le città”, ci è stato detto. Vero. “E allora metteremo i gatti”, sarebbe la soluzione di Cetto.

Ma, fondamentalmente, è giusto così. Perché “Reggio non si lega”. Reggio ha quello che si merita. Reggio vuole giocare la partita intera e il primo tempo, giustamente, non basta. Avrebbe voluto il secondo, ma dopo un anno si è ancora nei minuti di recupero. L’arbitro è stato fiscale: si doveva recuperare il tempo perso per i troppi interventi del Var. Quel Var che proprio un anno fa fermava il tempo e cantava festante per le strade del Corso Garibaldi. E, attenzione, guai a strumentalizzare. “Non è il momento delle polemiche, sta a noi decidere se soffiare su quel foco o se affrontarlo col piglio delle persone che hanno a cuore gli interessi della città”, ha detto oggi. “Spero non ci siano strumentalizzazioni, restiamo uniti e soffriamo insieme. Di questo periodo di sofferenza siamo tutti consapevoli”. In fondo, ma in fondo in fondo, Reggio soffre soltanto da qualche anno. Che sarà mai ancora un po’ di sofferenza? Dobbiamo avere fiducia e non creare alcuna polemica, perché viviamo in un mondo bello, pieno di colori, di profumi, di slogan. E di annunci. Tanti annunci. Almeno quattro negli ultimi due anni. I risultati? Sono stati (gli annunci) tutti spazzati via. Pulizia. Aspettiamo il secondo tempo, ma bisogna ancora pazientare un po’ e avere fiducia. Calmini calmini, dai, che poi arriverà il Premio “Pulizie(r)”.