Reggio Calabria: Edoardo Tresoldi incontra gli studenti dell’Università Mediterranea e dell’Accademia di Belle Arti

8 Ottobre 2021 11:35

Il 14 e 15 ottobre 2021 Edoardo Tresoldi incontra gli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Opera è il titolo dell’installazione permanente creata da Edoardo Tresoldi nel 2020 a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà. L’architettura aperta – composta da un colonnato di 46 colonne in rete metallica – offre un nuovo monumento attraversabile e completamente fruibile ai reggini e ai visitatori. Il 14 e 15 ottobre, ad un anno dall’inaugurazione di Opera, Edoardo Tresoldi torna per la prima volta a Reggio. Lo fa incontrando gli studenti dell’Università Mediterranea e dell’Accademia di Belle Arti per discutere con loro di arte e spazio pubblico.

Programma degli eventi:

Giovedì 14 ottobre ore 9.30 aula Magna Ludovico Quaroni Dipartimento dArTe UniRC

Saluti Istituzionali:

Santo Marcello Zimbone, Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria

Adolfo Santini, Direttore dArTe

Intervengono

Ettore Rocca, Docente di Estetica

Marina Tornatora, Docente di Composizione architettonica e urbana

Alberto De Capua, Docente di Tecnologia dell’architettura

Venerdì 15 ottobre ore 10.00 Accademia di Belle arti – Via XXV Luglio Reggio Calabria

Intervengono

Maria Daniela Maisano, Direttrice dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria

Remo Malice, Docente di Teoria della percezione e psicologia della forma