17 Ottobre 2021 19:14

Lutto a Reggio Calabria, è morto il dottor Santo Florio: professionista di grande spessore, apprezzato anche per le sue straordinarie doti umane

Lutto a Reggio Calabria per la morte, in queste ore, del Dottore Santo Florio, professionista di grande spessore, apprezzato anche per le sue straordinarie doti umane e per la spiccata propensione verso il prossimo. “La città perde un medico serio e stimato, gli amici perdono una persona sincera, un uomo semplice e generoso. Noi perdiamo un punto di riferimento e una guida sicura. Partecipiamo commossi al profondo dolore della famiglia nella consapevolezza che il suo ricordo darà a tutti la forza di continuare a percorrere la strada da lui tracciata”, lo ricordano alcuni amici che “hai tanto amato”.