23 Ottobre 2021 17:51

Altro sistema di fortuna, l’ennesimo, per segnalare le enorme voragini in giro per Reggio Calabria: due pezzi di legno

L’ennesima segnalazione “di fortuna”, l’ennesima segnalazione alla buona. I mastelli, l’altro giorno una ruota, oggi due pezzi di legno. Al centro di Reggio Calabria, esattamente in Via Cappuccinelli. Due lunghe tavole di legno, in piedi, dentro un’enorme voragine, per segnalare il pericolo. Chissà se quei due pezzi di legno – ci perdoni Collodi e anche mastro Geppetto – in futuro non possano diventare due bambini veri. Purtroppo, non resta che prenderla con ironia…