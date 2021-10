Reggio Calabria, drammatico incidente stradale sulla SS106: dopo 35 giorni deceduto anche il Comandante dei Vigili di Roccella Jonica

5 Ottobre 2021 15:59

Reggio Calabria, il Comandante è deceduto dopo 35 giorni da quel fatidico incidente sulla SS106

Dopo un mese è mezzo è deceduto il Comandante dei Vigili di Roccella Jonica, Alfredo Fragomeli di 45 anni, rimasto ferito nell’incidente avvenuto a Riace Marina il 30 agosto scorso sulla SS106. Fragomeli era rimasto gravemente ferito e le sue condizioni di salute sono precipitate ieri sera con complicazioni che hanno reso impossibile l’ennesimo tentativo di salvargli la vita. Nell’incidente erano deceduti anche il brigadiere dei carabinieri Silvestro Romeo e la moglie Giusy Bruzzese.

Il Comandante Fragomeli era stato ricoverato d’urgenza al Gom, in condizioni disperate, grazie all’intervento dell’elisoccorso e dopo un primo momento di grande difficoltà dove i medici non avevano grandi speranze di strapparlo alla morte, le condizioni del comandante sembravano in lento miglioramento, tanto da portare i medici ad un cauto ottimismo circa la possibilità che potesse superare la fase più critica. Tuttavia, a distanza di 35 giorni da quel terribile incidente, Fragomeli ha avuto delle complicazioni. I medici della terapia intensiva del Gom hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma c’è stato poco da fare. Alfredo Fragomeli è spirato ieri sera al Grande ospedale metropolitano, lasciando sola la moglie Daniela ed una giovane figlia a cui era molto legato. L’Amministrazione roccellese ha dichiarato il lutto cittadino.