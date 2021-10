Reggio Calabria, donato in beneficenza il pescato del 1° Trofeo CH-69 Traina d’Altura

4 Ottobre 2021 13:01

Scopo benefico per il il 1° Trofeo CH-69 Traina d’Altura- Fishing Challenge Tournament a Reggio Calabria: pescato donato in beneficenza alla Caritas

Un’importante iniziativa a Reggio Calabria. Il 1° Trofeo CH-69 Traina d’Altura- Fishing Challenge Tournament, organizzato dall’Asd Ch-69 nelle acque dello Stretto di Messina, è terminato con un obiettivo benefico. Tutto il pescato del torneo, circa 300 chili di pesce, è stato infatti donato alla Caritas: “ringrazio tutti quanti i partecipanti e gli organizzatori. Abbiamo deciso di donare il pescato alla Caritas per sostenere i poveri della città. E’ un bottino d’altruismo che conferma come questo tipo di iniziative possa essere un valore aggiunto per la parte civile e buona di Reggio Calabria. Sono all’incirca 300 chili di pesce che andranno nelle tavole delle mense dei fratelli più bisognosi”, ha affermato Santo Catalano, della Caritas.