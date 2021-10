Reggio Calabria: domani al Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di sensibilizzazione sul fenomeno della tratta di esseri umani

20 Ottobre 2021 12:34

Domani 21 ottobre, alle h 10:30, presso il Salone dei Lampadari a Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di sensibilizzazione sul fenomeno della tratta di esseri umani. La conferenza stampa è organizzata dalla Piccola Opera Papa Giovanni, ente capofila del Progetto IN.C.I.P.I.T., e sposata dall’Amministrazione Comunale, considerato il valore della Giornata internazionale contro la tratta. Il Progetto IN.C.I.P.I.T. è portato avanti da più partners e finalizzato al contrasto della tratta di esseri umani, è teso alla protezione delle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo, di accattonaggio ed economie illegali e mira alla successiva inclusione sociale delle stesse, mediante la costruzione di percorsi individualizzati di protezione e reinserimento socio-lavorativo.

Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vede quale ente proponente la Regione Calabria. La Giornata Europea contro la Tratta mette in luce ancora una volta che l’Italia è il paese di destinazione ma anche di transito delle rotte individuate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, oramai da tempo. Dal 2006, anno d’istituzione della Giornata Europea contro la tratta, sono stati fatti molti passi avanti nella lotta alla tratta, grazie anche al ruolo di indirizzo, e armonizzazione normativa, portato avanti dall’Unione Europea, ma nonostante i progressi effettuati anche nell’ambito del contrasto e della protezione delle vittime, i dati recenti evidenziano che il fenomeno è ancora poco conosciuto e non approfondito dal mainstream. In Italia da oltre 20 anni è presente un Sistema nazionale antitratta, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità – che attualmente è composto da 21 Progetti territoriali, a guida pubblica e del terzo settore. Un sistema che opera su tutto il territorio nazionale e che attua: azioni di contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento; identificazione, protezione e assistenza delle vittime; interventi volti a favorire l’integrazione economico-sociale di queste ultime al fine di ridurre i rischi di ri-vittimizzazione. All’interno di questa rete si colloca il Progetto “IN.C.I.P.I.T. – Iniziativa calabra per l’identificazione, protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta”.