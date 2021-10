Reggio Calabria, i cittadini pretendono decoro nei cimiteri: “pulizia almeno nei giorni di ricorrenza”, degrado a Modena e Condera [FOTO]

31 Ottobre 2021 11:37

Immagini tristi sono state scattate da alcuni lettori presso i cimiteri di Modena e Condera, a Reggio Calabria: cumuli di spazzatura e mancata pulizia imperversano nonostante l’avvicinarsi della giornata della commemorazione di tutti i defunti

Il 2 novembre è ormai praticamente alle porte, ma la situazione nei cimiteri di Reggio Calabria continua ad essere indecorosa. Più volte su queste pagine abbiamo denunciato le condizioni di degrado e sporcizia in cui versano questi luoghi sacri e tanto sentiti, ma sembra che da questo punto di vista soluzioni se ne vedano ben poche. Nelle ultime ore abbiamo ricevuto sui nostri canali diverse segnalazioni di cittadini che lamentano la mancata pulizia, nonostante i tanti proclami degli ultimi giorni. “Ieri mi sono recato presso il cimitero di Modena, pensando che in concomitanza con le ricorrenze di questi giorni, sarebbe sortito qualche effetto. Ma come al solito l’incompetenza e l’ipocrisia imperversano in questa città. Da mesi è parcheggiato un container per la raccolta dei rifiuti presso il cimitero di Modena e nessuno, nonostante i proclami dei giorni scorsi, si è degnato di farlo rimuove”, scrive indignato un lettore di StrettoWeb.

“Vorrei che la tomba dei miei cari sia custodita in un luogo dalle normali condizioni di pulizia. Però dovrei usare un altro temine, non il “vorrei” o “gradirei”, ma sarebbe più giusto dire “lo pretendo”, perché ho pagato e pago affinché vengano forniti dei servizi”, sottolinea ancora il cittadino. Insomma, la maggior parte delle segnalazioni provengono dai cimiteri dei quartieri Modena e Condera. Di seguito le immagini che danno testimonianza della situazione.