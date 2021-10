Reggio Calabria, degrado in Via Marina: perdite d’acqua, erbacce e nastri penzolanti [FOTO]

1 Ottobre 2021 18:26

Il grave stato di degrado e abbandono in cui versa la Via Marina di Reggio Calabria in alcune immagini

Solo questa mattina, tramite le pagine del nostro giornale, pubblicavamo le varie segnalazioni pervenuteci riguardo lo stato in cui si trova la Pineta Zerbi, proprio l’area da qualche mese completamente abbellita e rinnovata per via della presenza del nuovo Waterfront. Incuria e abbandono la fanno da padrone in una zona molto vicina ai turisti, che provengono dal Porto e hanno appena attraversato lo Stretto. Ma, questo, non è l’unico luogo del centro interessato dal degrado e basta fare qualche altro metro per accorgersene. Un grave stato di abbandono è stato infatti segnalato anche in Via Marina, nella zona bassa, quella in cui sono ancora presenti lidi e chioschetti in cui i giovani trascorrono le proprie serate. Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, da notare la perdita d’acqua (probabilmente proveniente dalla fontana), le erbacce e i nastri penzolanti a protezione (?) di una panchina. Insomma, uno stato non di certo degno di una città che avrebbe – ma solo nelle intenzioni, e forse al momento nemmeno quelle – come primo obiettivo il turismo.