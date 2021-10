30 Ottobre 2021 22:31

Emergenza rifiuti: prosegue il caos a Reggio Calabria, cumuli di spazzatura in via Paolo Pellicano

L’emergenza rifiuti continua a persistere a Reggio Calabria. Buona parte della città è sommersa dall’immondizia e, nonostante, le varie segnalazioni la spazzatura non viene raccolta. In via Paolo Pellicano, un cittadino infastidito della situazione ha esposto uno striscione “non è una discarica” sotto un cumulo di spazzatura, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo.