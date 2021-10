7 Ottobre 2021 14:15

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in contrada Cafari, la protesta di un cittadino

Copiosa perdita di acqua in Contrada Cafari a Reggio Calabria dove si è creato un vero e proprio geyser. Un cittadino scrive: “la perdita è già stata riparata tante volte nello stesso punto ma non ci sono controlli ed il personale è incompetente. In tutto questo il sindaco e il comune dove stanno?”, conclude. Insomma la rete idrica del Comune è sempre più colabrodo con vari disservizi in buona parte della città. In alto la FOTO della perdita di acqua