Reggio Calabria, continuano gli avvistamenti della volpe di Ravagnese: ripresa mentre mangia un topo all’aeroporto [VIDEO]

21 Ottobre 2021 12:36

Reggio Calabria, boom di avvistamenti e segnalazioni per la volpe affamata e impaurita che da qualche giorno bazzica nella zona Sud della città. Le ultime immagini

Continuano gli avvistamenti della bellissima volpe che da qualche giorno bazzica nella zona sud di Reggio Calabria, e in particolare a Ravagnese. Dopo la segnalazione fotografica della scorsa settimana dalla Capannina, ieri sera un cittadino si è ritrovato a pochi mesi dall’esemplare che cercava cibo proprio sul marciapiede dell’Aeroporto dello Stretto, individuando un topo già morto sull’asfalto e inghiottendolo in pochi istanti. La volpe si destreggia da almeno una settimana tra le abitazioni e le automobili della zona sud della città, dov’è stata probabilmente attratta dall’enorme presenza di roditori, di cui va ghiotta, mai così numerosi a causa dell’emergenza rifiuti che determina condizioni igienico-sanitarie drammatiche per gli abitanti e particolarmente attrattive per gli animali selvatici.