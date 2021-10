Reggio Calabria, Consiglio Comunale: Debora Novarro non ha più deleghe

27 Ottobre 2021 18:26

Debora Novarro, Consigliere Comunale di Reggio Calabria, non avrà più alcuna delega. E’ quanto appreso dalla redazione di StrettoWeb in merito al ruolo della più giovane componente della maggioranza a Palazzo San Giorgio. Novarro, infatti, era in precedenza delegata ai Beni comuni e confiscati, Minoranza linguistiche, Accoglienza e Immigrazione, argomenti considerati centrali nell’agenda politica e amministrativa dell’Amministrazione Falcomatà. E’ questo uno nuovo scenario all’interno delle dinamiche Comunali, ma chissà che nelle prossime settimane eventuali sentenze in primo grado del Processo Miramare non vadano a modificare altri tasselli all’interno della Giunta.