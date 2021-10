Reggio Calabria: concorso giornalistico “Peppino Moscato”, penna d’autore di matrice reggina

2 Ottobre 2021 16:24

Sono pronti ad immergersi nel giornalismo vero, tra battute, giustifiche e nuove metodologie di scrittura i ragazzi delle Scuole secondarie di I grado della Provincia di Reggio Calabria attraverso il Concorso giornalistico “Peppino Moscato”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Moscato” di Reggio Calabria, avviato il 24 settembre 2021. L’iniziativa, promossa dalla famiglia Moscato in occasione del centenario della nascita del giornalista/scrittore, si prefissa l’obiettivo di stimolare la riflessione delle nuove generazioni su tematiche di grande attualità, introducendole, a piccoli passi, alle regole del linguaggio giornalistico. La partecipazione è riservata agli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Reggio Calabria che proveranno a redigere un articolo che sviluppi, in modo personale, una delle seguenti tematiche: conflitti internazionali, processi di pace, sviluppo sostenibile. La lunghezza dell’elaborato non dovrà superare i 3.000 caratteri, spazi inclusi. Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper utilizzare le fonti in senso critico e di possedere le doti di un buon giornalista, ovvero capacità di sintesi, completezza dell’informazione e efficacia nella comunicazione.

Gli insegnanti selezioneranno i migliori elaborati di ogni classe e li invieranno alla segreteria del Premio al seguente indirizzo mail: rcic80700g@istruzione.it indicando nell’oggetto “Premio Peppino Moscato” entro e non oltre il 25 febbraio 2022, avendo cura di specificare i propri riferimenti e quelli dell’autore (nome, cognome, istituto, classe, telefono e mail).

La giuria sarà composta da:

• Lucia Zavettieri (Dirigente scolastico dell’I.C. “Giuseppe Moscato”)

• Giuseppe Foti (Giornalista)

• Giusi Moscato (Docente)

• Luigi Marino (Professore)

• Salvatore Moscato (Professore universitario)

• Demetrio Foti (Dirigente scolastico)

Al lavoro più significativo verrà assegnato il premio di una borsa di studio del valore di Euro 500,00. Il premio viene assegnato esclusivamente all’autore dell’elaborato prescelto e dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore in occasione della cerimonia di assegnazione del Premio “Peppino Moscato”, pena l’esclusione dal concorso. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. La famiglia Moscato, nel ricordo di “Peppino” nato a Gallina di Reggio Calabria l’11 settembre del 1921, funzionario del comune di Reggio Calabria, capo dell’Ufficio Stampa e Capo di Gabinetto di diversi sindaci e commissari, lancia questa iniziativa concorsuale, proiettandosi ad un’idea futura, in ottica commemorativa da svolgersi con l’avvento del nuovo anno 2022.