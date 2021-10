Reggio Calabria, bruciano ancora i rifiuti a Ciccarello: storia di un disastro che nessuno vuole fermare [FOTO]

1 Ottobre 2021 23:49

Nuovamente in fiamme i rifiuti a Ciccarello: esplosioni forte a centinaia di metri di distanza e fuoco che ha raggiunto diversi metri di altezza

Ormai non fa più notizia, purtroppo. Ancora una volta si registra infatti in questi minuti un incendio di rifiuti a Ciccarello, quartiere a Sud della città di Reggio Calabri. L’ultima volta era stato soltanto un paio di notti fa, quando la montagna di spazzatura aveva nuovamente preso fuoco. Storia di un disastro annunciato e di cui nessuno si preoccupa. Perché, che sarebbe successo ancora, era prevedibile. Ormai è una vera e propria discarica abusiva quella presente accanto al Cinema Multisala, in cui viene gettato di tutto: da frigoriferi, a divani, passando per mobili e ruote d’auto. Nessuno controlla, nessuno ha intenzione di risolvere il disagio. E chi paga, sono sempre i cittadini onesti, i quali devono subirsi le tasse sui rifiuti tra le più alte d’Italia, ma anche l’aria irrespirabile e mortale dei roghi.