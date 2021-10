Reggio Calabria, Democratici e Progressisti Metropolitani: “bene le stabilizzazioni dei precari al Comune, ma è necessario aumentare sin da subito le ore di lavoro”

26 Ottobre 2021 10:58

Reggio Calabria, il Gruppo Democratici e Progressisti Metropolitani saluta con favore “l’avvio di una nuova stagione di stabilizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori precari”

Il Gruppo Democratici e Progressisti Metropolitani, composto dai Consiglieri Comunali Mario Cardia, Marcantonino Malara, Filippo Burrone e Giuseppe Nocera saluta con favore “l’avvio di una nuova stagione di stabilizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori precari delle leggi 31/2016 e della leggi 15/2008 da parte dell’amministrazione Comunale, ma chiede che si individui al contempo una soluzione immediata per aumentare le ore di lavoro di queste madri e padri di famiglia che, dopo decenni di precarietà lavorativa, personale e familiare hanno diritto a riacquisire in pieno dignità retributiva e stabilità economica, circostanza realizzabile soltanto aumentando le 13, 14 o 15 ore attualmente previste per la loro stabilizzazione. Il Comune di Reggio Calabria, con quest’azione politica ed amministrativa voluta dal Sindaco Falcomatà e sostenuta dalla maggioranza Consiliare – dichiarano i consiglieri del Gruppo Democratici e Progressisti Metropolitani – rilancia il proprio impegno sul terreno delle politiche per il lavoro, in particolare di quelle volte a chiudere la stagione del precariato nelle pubbliche amministrazioni, così come è già avvenuto negli scorsi anni grazie alla stabilizzazione dei 104 Lsu/Lpu, contrattualizzati dapprima a 26 ore settimanali e immediatamente dopo a tempo pieno (36 ore settimanali). Tuttavia, allo stato attuale degli atti amministrativi, si consente solo parzialmente a questi lavoratori e alle loro famiglie di poter riacquisire la giusta dimensione di serenità, normalità e dignità, la legittima fiducia nell’avvenire, poiché una stabilizzazione a 13, 14 o 15 ore settimanali appare inferiore a quella necessaria a garantire il normale e giusto sostentamento economico e retributivo ai lavoratori ed alle proprie famiglie, anche in considerazione del lungo percorso di precariato che gli stessi hanno sofferto. Pertanto, pur salutando con assoluto favore questa nuova stagione di stabilizzazioni, volta a restituire dignità ai lavoratori da troppo tempo precari, il gruppo consiliare Democratici e Progressisti Metropolitani – continuano i Consiglieri Comunali – ha messo in campo tutte le azioni politiche ed amministrative necessarie per garantire a questi lavoratori dignità lavorativa ed economica e per fa sì che gli uffici comunali competenti individuino una soluzione immediata che consenta di aumentare considerevolmente le ore settimanali di lavoro da destinare agli stabilizzando i lavoratori precari, anche interloquendo con gli altri enti competenti, ad esempio la Regione Calabria. È necessario, infatti, che allo straordinario impegno politico che ha reso possibile l’avvio della stabilizzazione consegua un altrettanto importante impegno dei vertici burocratici dell’Ente, chiamati a seguire l’indirizzo politico ed a garantire piena dignità a questi lavoratori che da decenni attendono con ansia questo momento”.