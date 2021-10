Reggio Calabria, gruppo di avvocati denuncia Draghi, Conte e Speranza: “restrizione della libertà personale” [VIDEO]

8 Ottobre 2021 12:43

Le parole del segretario generale Calabria di Forza del Popolo, Avvocato Denise Serena Albano, che ha presentato – con un gruppo di avvocati – una denuncia al Governo

Ieri sera a Reggio Calabria è sbarcato ufficialmente “Forza del Popolo”, movimento politico che ha intenzione di espandersi e far conoscere ai cittadini le proprie idee. Alle parole del segretario Lillo Massimiliano Musso ai nostri microfoni hanno fatto eco anche quelle dell’Avvocato Denise Serena Albano, segretario calabrese del partito: “abbiamo deciso – dice – di intraprendere iniziative a tutela dei cittadini, dapprima presentando una denuncia contro i ‘televirologi‘ e poi contro il premier Draghi, contro il presidente uscente Conte e contro il ministro Speranza per reati di eversione dell’ordine costituzionale, sin dall’inizio della pandemia”.

Il segretario fa parte del gruppo “Mille avvocati per la Costituzione” che ha presentato querela al Governo: “le iniziative sul territorio sono già partite, come quelle relative alla conservazione del posto di lavoro, prima preoccupazione di tutti specialmente qui in Calabria, dove la situazione è già precaria, con famiglie monoreddito. L’aumento parziale delle capienze notizia positiva? No, noi non la riteniamo un’apertura, ma si conferma essere soltanto una restrizione della libertà personale”. Presente all’incontro anche Dario Polisano, segretario generale di “Mille Medici per la Costituzione”, che ha illustrato gli obiettivi dell’associazione: “con la situazione pandemica tutti gli altri malati sono passati in secondo piano. Questa non è scienza ma antiscienza, perché i veri medici si prendono cura di tutti i malati”. Di seguito le due video-interviste.