Reggio Calabria, uno zoo all’aperto: avvistata una volpe alla Capannina [VIDEO]

16 Ottobre 2021 13:32

Avvistata una volpe presso la piazza della Capannina di Reggio Calabria: è solo l’ennesimo animale in una città sempre più simile a uno zoo all’aperto

Immaginate di fare serata con gli amici, sedervi su una panchina a tarda notte e trovarvi di fronte due occhi ambrati che vi fissano intensamente, un musetto con dei baffetti, una pelliccia rossastra e una lunga coda. È quanto accaduto a un gruppo di ragazzi che nella tarda notte di ieri ha avvistato una volpe presso la piazza antistante la spiaggia della Capannina di Reggio Calabria. I ragazzi non potevano credere ai loro occhi nel vedere una volpe girovagare libera in città. Secondo quanto spiegato a StrettoWeb da uno dei presenti, la volpe era un po’ timorosa e per nulla aggressiva, probabilmente era in cerca di cibo e sarà stata attirata dai sacchetti di spazzatura presenti in ogni angolo della città. Città che somiglia sempre di più a uno zoo a cielo aperto: dai cani randagi ai gatti, passando per topi, scarafaggi e adesso anche una volpe. Aspettiamo con ansia i leoni… o forse no.