Reggio Calabria: autobus non riesce a raggiungere via Maldariti a causa di una voragine in strada [FOTO e VIDEO]

9 Ottobre 2021 18:02

Reggio Calabria: autobus non riesce a raggiungere via Maldariti a causa di una voragine in strada costringendo alcuni studenti della zona ad arrivare nei pressi dell’Aeroporto per prendere un altro bus che li porti a scuola. La segnalazione di una mamma

A causa delle solite strade dissestate nelle strade di Reggio Calabria, un autobus di linea da giorni non riesce a raggiungere via Maldariti per via di una voragine con una copiosa perdita di acqua che costringe alcuni studenti della zona ad arrivare nei pressi dell’Aeroporto per prendere un altro bus che li porti a scuola. E’ quanto ci segnala un mamma: “è una situazione che crea enorme disagio”. Ad onor del vero per lunedì 11 ottobre sono in programma dei lavori che probabilmente sistemeranno la perdita e la relativa buca. In alto la FOTOGALLERY completa, in basso il VIDEO.